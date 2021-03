Haben die Zuschauer ein mögliches Couple entzweit? In der vergangenen Folge von Love Island trafen alle Kandidaten wieder aufeinander – denn zuvor haben sie in zwei getrennten Villen gelebt. Doch die Freude bei den Islandern hielt nicht lang: Am selben Abend mussten noch zwei Singles die Show verlassen – und die Fans wählten Breno und Kathi raus. Für Letztere war es besonders schade, denn sie hatte sich ziemlich in Granate Paco verguckt, wie sie nun Promifash verriet.

Kathi verbrachte die vergangenen Tage in der "Casa Amor" und hatte somit keine Chance, den Tattooliebhaber aus Hannover kennenzulernen. Denn Paco kam als Granate in die eigentliche Liebeshütte rein. "Mir ist Paco schon sehr ins Auge gestochen. [...] Es war meine Hoffnung, wenn ich wieder zurück in die Villa komme, dass ich darauf aufbauen kann", gestand die Kölnerin etwas traurig im Gespräch mit Promifash. Die Chance auf eine große Liebesgeschichte mit Paco haben ihr die Zuschauer aber genommen.

Obwohl sich die zwei kaum unterhalten haben, wünscht sich Kathi, Paco nach der Show weiter kennenlernen zu können, erklärte sie im Promifash-Interview. Denn seine Ausstrahlung und sein "Bad Boy"-Vibe haben die Blondine von Anfang an geflasht. Meint ihr, die zwei würden gut harmonieren? Stimmt unten ab!

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

Instagram / kathinhr Kathi, "Love Island"-Teilnehmerin 2021

RTLZWEI / PARIS TSITSOS "Love Island"-Kandidat Paco

RTLZWEI / Magdalena Possert Kathi, "Love Island"-Kandidatin 2021

