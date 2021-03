In der Show wirken sie so vertraut – die Mädchen müssen Heidi Klum (47) doch näher kennen, oder? Aktuell läuft Germany's next Topmodel mal wieder im deutschen Fernsehen. Auch Modelmama Heidi ist natürlich wieder am Start. Doch wie viel Zeit verbringen die Kandidatinnen wirklich mit der Blondine? Promiflash hat der Ex-Kandidatin Miriam Rautert (24) einige Details von den Dreharbeiten in Berlin entlockt!

In der sechsten Episode von Germany's next Topmodel entschied sich Heidi gegen Miriam. Das Petit-Model packt nun exklusiv im Promiflash-Interview aus. "Heidi war immer da, wenn die Kameras da waren!", enthüllt die Hagenerin. Das sei natürlich unter anderem der aktuellen Gesundheitskrise geschuldet: "Man konnte und durfte ihr nicht nah kommen.", ergänzt Miriam. Sie habe nicht das Gefühl, die Model-Mama besser zu kennen, als die Zuschauer vor dem Bildschirm.

Und wie steht es um Heidis Tochter Leni (16) – hat sich das Nachwuchsmodel vielleicht ein paar Posen bei den Kandidatinnen abgeschaut? Wohl eher nicht. Die 16-jährige Blondine haben die Mädchen, abgesehen von ​ihrem kurzen Auftritt in der ersten Folge, nicht zu Gesicht bekommen.

Instagram / miriam Petite-Model Miriam Rautert

Instagram / soulin.gntm2021.official Model Soulin Omar

Instagram / romina.gntm.2021.official Model Romina Palm

