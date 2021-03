Babybauch-Update von Sarah Knappik (34)! Vor einigen Wochen gab die einstige Germany's next Topmodel-Kultkandidatin bekannt: Sie ist schwanger – und das schon im fünften Monat. Nun ist etwas Zeit vergangen und Sarah dürfte schon kurz vor der Geburt stehen. Wie sie bereits bekannt gab, wird ihr erstes Kind ein Mädchen werden, auf das sie sich schon sehr freut. Jetzt präsentierte das Model den aktuellen Wachstumsstand ihrer Babykugel.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die ehemalige Like Me I’m Famous-Teilnehmerin einen Schnappschuss, auf dem sie mit der mittlerweile schon beachtlich großen Körpermitte zu sehen ist. Mit auf dem Bild ist Sarahs Mutter, bei der die TV-Beauty während ihrer Schwangerschaft wohnt. Die Blondine kniet vor ihrer Tochter und hält behutsam den Babybauch. "Omi und Mami freuen sich sehr auf dich. Du bist jetzt schon so groß und bald ist es soweit. Liebe Grüße aus dem Mutterschutz", schrieb Sarah zu der Familienaufnahme.

TV-Kollegin Doreen Dietel (46) ist ganz begeistert von dem neuen Post von Sarah. "Huiiii, das Bäuchlein ist aber jetzt noch mal rasant gewachsen", kommentierte die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin das Bild der drei Generationen von Knappik-Frauen.

Sarah Knappik im Dschungelshow-Studio

Sarah Knappik und Peer Kusmagk

Doreen Dietel, Schauspielerin

