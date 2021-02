Sarah Knappik (34) genießt ihr Glück in vollen Zügen – und das will sie auch die ganze Welt wissen lassen! Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidaten hatte im Januar verkündet, dass sie zum ersten Mal Mutter wird. Seither erfreut sie ihre Netz-Fans immer wieder mit niedlichen Fotos von ihrer Reise zum Mama-Dasein. Jetzt machte Sarah deutlich: Sie kann es gar nicht mehr erwarten, ihr Baby endlich in den Armen zu halten!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Sarah jetzt ein neues Foto, auf dem sie ihren kugelrunden Babybauch perfekt in Szene setzt. "Eins weiß ich, du bist die Liebe meines Lebens", schwärmte die Blondine von ihrem ungeborenen Kind und brachte ihre große Vorfreude zum Ausdruck: "Ich freue mich, für dich da zu sein." Zudem ergänzte die ehemalige Dschungelcamp-Bewohnerin die Hashtags #einwunder und #dankbar.

Allzu lange dürfte sich Sarah aber nicht mehr gedulden müssen, denn schon bei ihrer Verkündung im Januar war die Schwangerschaft der Blondine bereits fortgeschritten gewesen. "Ich bin im siebten Monat schwanger", hatte sie damals gegenüber Bild verraten.

Sarah Knappik, TV-Star

Sarah Knappik, Influencerin

Sarah Knappik im Mai 2020

