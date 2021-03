Wiedersehen löst Fremdscham-Gefühle aus! Im Anschluss an das beliebte Datingformat Love Island werden die Geschehnisse in der Villa bei "Aftersun: Der Talk danach" analysiert. In der vergangenen Folge war der Show-Experte Pietro Lombardi (28) zu Gast, wo er auf seinen Ex-Flirt traf: die Moderatorin Melissa (25). Und das sorgte für mehr Gesprächsstoff als die eigentliche Sendung. Denn im Netz sorgte das Aufeinandertreffen von Pie und Melissa für eher unangenehme Gefühle unter den Zuschauern...

Kurz zur Vorgeschichte: Durch Melissas Teilnahme an "Love Island" im Jahr 2019 wurde Pietro auf die Beauty aufmerksam – doch was Ernstes wurde daraus nicht. Nachdem die 25-Jährige dann in mehreren TV-Formaten über die kurzzeitige Romanze geplaudert hatte, kam es zu einem Internet-Zoff. Jetzt sahen sich die beiden bei "Aftersun: Der Talk danach" wieder – und schienen sich nicht ganz wohl damit zu fühlen. Das entging auch den Zuschauer nicht, die das TV-Spektakel fleißig im Netz kommentierten. "Die Tatsache, dass Pietro und Melissa gemeinsam bei Aftersun sind, ist brisanter, als die gesamte bisherige Staffel!" und "Wie cringe [...] ist es wohl gerade für Melissa, Pietro gegenüberzusitzen?", lauteten nur zwei der unzähligen Kommentare auf Twitter zum Aufeinandertreffen der Ex-Flirts.

Als Pietro dann auch noch vor ihr seine Lieblings-Islanderin benennen sollte, wurde es noch schräger: Nachdem Pie sich für die schüchterne Emilia entschieden hatte, platzte es aus der Moderatorin raus: "Aber war es am Anfang nicht Bianca?Optisch?" Nicht nur, dass Letztere Melissa vom Aussehen her ähnelt – anscheinend hatte Melissa auch in Pies Livestreams reingeschaut, in denen er das so geäußert hatte. Sogar der Sender schien die zwei Ex-Turteltauben auf die Schippe nehmen zu wollen. So sprach die Runde über Themen wie "Liebe auf den ersten Blick" – die Kamera zoomte dabei immer auffällig nah an Melissas Gesicht.

"Love Island – Aftersun: Der Talk danach", ab Dienstag, 16. März, um 23:45 Uhr immer dienstags, donnerstags und sonntags im Anschluss an „Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“ bei RTLZWEI.

Pietro Lombardi, Sänger

Pietro Lombardi, Sänger

Melissa Damilia, bekannt aus "Love Island" und "Die Bachelorette"

