Prinz Harrys (36) Name ist noch immer in aller Munde! Anfang März war das Interview des Rotschopfs und seiner Frau Herzogin Meghan (39) mit Oprah Winfrey (67) ausgestrahlt worden. In dem Gespräch hatte das Paar zahlreiche intime Details preisgegeben und sogar schwere Rassismusvorwürfe gegen die britische Königsfamilie geäußert. Die Eheleute zogen sich anschließend zurück und wurden nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen – bis jetzt: Paparazzi erwischten Harry in Montecito!

Aktuelle Bilder, die unter anderem Daily Mail vorliegen, zeigen den 36-Jährigen am Freitag auf seinem Fahrrad in der kalifornischen Gemeinde. Bestens verhüllt unter einer Kappe, Sonnenbrille und Mundschutz radelte der Papa des kleinen Archie Harrison (1) dort auf einem E-Bike durch die Gegend. Harry genoss offenbar ein wenig Zeit "allein" – sofern man die Begleitung durch ein Auto voller Bodyguards so bezeichnen kann.

Ob Harry bei seiner Fahrradtour einfach mal den Kopf von den negativen Schlagzeilen freibekommen wollte? Schließlich mussten der werdende Zweifachpapa und seine Frau eine Menge Kritik für ihre Enthüllungen einstecken. Laut einer Umfrage sind die Eheleute seitdem sogar so unbeliebt wie nie bei den Briten.

Anzeige

TVNOW / Harpo Productions - Joe Pugliese Prinz Harry, Herzogin Meghan und Oprah Winfrey

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Mai 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de