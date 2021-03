Hat Bianca etwa sogenannte Daddy Issues? In der zweiten Woche der beliebten Kuppelshow Love Island wurde die "Casa Amor" eröffnet, in die einige Islander umziehen mussten. Gleichzeitig wurden mehrere Couples dadurch gesplittet. So auch das Traumpaar Bianca und Adriano. Letzterer schien aber gar nicht so traurig darüber, getrennt von seiner Liebsten zu sein. Als seine Partnerin davon erfuhr, fiel ihr plötzlich auf: Adrianos kühle Art erinnert Bianca total an ihren Vater!

Während die anderen Islander sich Sorgen um Bianca machen, weil ihr Couple Adriano meist etwas emotionslos ihr gegenüber wirkt, nimmt die hübsche Brünette ihn in Schutz – und hat gleichzeitig eine Erklärung dafür, warum sie ihn so mag: "Mir ist die letzten Tage klargeworden, warum ich so an ihm hänge: Weil er mich so an meinen Vater erinnert", öffnete sie sich gegenüber Greta. "Weil er genau so ist. So ein bisschen distanzierter und ruhiger. Meine Mama ist genauso wie ich – emotional, quirlig, aufgeschlossen, voll dabei, gefühlvoll", führte sie weiter aus.

"Die haben auch am selben Tag Geburtstag – er und mein Vater." Offenbar scheint Bianca hier also einige Parallelen zu finden. Genauso unromantisch wie Adriano manchmal rüberkommt, war auch der erste Kuss zwischen ihm und der hübschen Brünette – findet zumindest das Netz. "Wenn Adriano zum Gespräch bittet und einen Kuss totanalysiert, ist das ungefähr so angenehm wie eine Wurzelbehandlung ohne Betäubung", schrieb etwa ein Twitter-User sarkastisch.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

Anzeige

RTLZWEI / Paris Tsitsos Bianca und Adriano, "Love Island"-Teilnehmer

Anzeige

RTLZWEI "Love Island"-Girl Bianca

Anzeige

RTLZWEI Adriano und Bianca, "Love Island"-Kandidaten 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de