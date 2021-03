Auf diesen Augenblick hatten die Zuschauer eigentlich gewartet – die Betonung liegt hier allerdings auf "eigentlich"! In der heutigen Folge nahm Adriano Monaco endlich seinen Mut zusammen und küsste seine Love Island-Partnerin Bianca Balintffy leidenschaftlich. Sowohl für ihn als auch für sie war es der erste richtige Kuss in der aktuellen Staffel – doch sonderlich gut kam dieser bei den Fans nicht an.

Adriano ist ein Mann der vielen Worte – und da bringt ihn auch ein feuchter Kuss nicht zum Schweigen. Nachdem sich seine Lippen von Biancas trennten, sprudelten mal wieder die Worte aus dem Single-Mann heraus. Er plauderte mit seiner Herzdame ausgiebig über die Annäherung und verriet ihr bis ins Detail, wie er den Kuss fand. Für die Twitter-User war das natürlich ein gefundenes Fressen.

"Trockene Analyse", "Bianca sagt zweimal, dass sie weiter knutschen will und der labert und labert und labert..." und "Wenn Adriano zum Gespräch bittet und einen Kuss totanalysiert, ist das so angenehm wie eine Wurzelbehandlung ohne Betäubung", lauteten drei der zahlreichen Kommentare. Was sagt ihr zu dem Kuss der beiden? Stimmt in der Umfrage unter diesem Artikel ab.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

RTLZWEI / Paris Tsitsos Bianca und Adriano, "Love Island"-Teilnehmer

RTL2 Bianca und Adriano bei "Love Island"

RTL II Adriano Monaco bei "Love Island" 2021

