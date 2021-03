Die Top-Neun-Kandidaten bei DSDS stehen fest! In der aktuellen Folge der beliebten Gesangssendung mussten sich die Nachwuchsmusiker gleich zweimal beweisen. Beim spektakulären Recall auf Mykonos gab es vorerst ein Halbfinale, woraufhin die vier Teilnehmer Lucas, Kilian, Serrano und Ilaria ihre Koffer packen mussten. Im Finale traten dann sieben Duos vor die Jury. Der Kandidat Kevin Jenewein war besonders aufgeregt, denn er war bereits zweimal kurz vor den Liveshows gescheitert – doch dieses Mal hat er es geschafft. Acht weitere Sänger dürfen gemeinsam mit Kevin jubeln!

"Es gibt keine Situation, die mir mehr Angst bereitet als diese", verdeutlichte Kevin seine Nervosität bei den Proben. Jedoch haute er die Jury mit seiner Interpretation von Callum Scotts Song "You Are The Reason" vom Hocker. Vom Poptitan gab es sogar Standing Ovations: "Das war eine Spitzenleistung von dir!", weswegen das Gesangstalent sogar ein paar Tränchen verdrückte. Nicht nur Kevin, sondern auch Ludi, Jan-Marten, Pia, Michelle, Jan, Daniele, Starian und Karl überzeugten mir ihren Performances. Fünf Kandidaten schafften es leider nicht in die heiß begehrten Liveshows.

Für Enrico, Lika, den schrillen Shada und das DSDS-Pärchen Marvin und Katharina ist der Traum ausgeträumt. "Er war vor zwei Tagen noch ein Star. Heute war er so ein Karaokesänger. Und das hast du zugelassen", lautete das harte Urteil von Maite Kelly (41) an das Liebespaar. Anscheinend gibt sie der Beauty die Schuld für deren misslungenen Auftritt. Die zwei performten den Megahit "Time Of My Life" – doch die aufregende Zeit ist für die Turteltauben nun vorbei.

Kevin Jenewein bei den DSDS-Castings 2021

Karl Jeroboan, DSDS-Kandidat

Marvin Ventura und Katharina Eisenblut

