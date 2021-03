Realer Shitstorm für Nina Noel (32)! Die Schauspielerin, die für ihre Rollen in Serien wie Köln 50667 oder Krass Schule – Die jungen Lehrer bekannt wurde, ist aktuell zum zweiten Mal schwanger. Vor über einem Jahr erblickte Sohnemann Lyano Lyon Weiß das Licht der Welt. Der scheint mittlerweile schon ganz alleine aufs Klo gehen zu wollen – weiß aber offenbar noch nicht so genau, wo das ist. Lyano verrichtete sein Geschäft nun mitten auf seinem Schreibtisch, wie Nina gegenüber Promiflash verriet.

Lyano spielte gerade in seinem Zimmer, während die Influencerin am Handy war – plötzlich kam er an und wollte seiner Mama etwas zeigen. Die stellte mit Entsetzen fest, dass er Kot an der Hand und auf seinem Schreibtisch hatte. "Mein Geruchssinn ist durch die Schwangerschaft eh sehr sensibel, und ich musste echt so würgen, als ich das weggemacht habe", erzählte Nina im Promiflash-Gespräch. Ihr Freund Tony sei zu diesem Zeitpunkt im Training gewesen und so hatte sie keine andere Wahl.

Auch wenn das ganze Szenario sehr eklig war, musste Nina doch lachen: weil Lyano so unglaublich stolz auf seine 'Kacki' war!" Der Sprössling kam dann mitsamt Kleidung erst mal unter die Dusche.

Instagram / ninanoel Lyano Lyon Weiß

Instagram / ninanoel Nina Noel mit Freund Toni

Instagram / ninanoel Nina Noel mit Sohn Lyano

