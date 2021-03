Paris Hilton (40) hatte Lust auf eine Typveränderung! Das It-Girl ist eigentlich für ihre lange Barbie-Mähne bekannt. Jahrelang kreierte sie damit die verschiedensten Looks und schien ihre voluminöse Haarpracht zu lieben. Doch nun war es wohl an der Zeit für etwas Neues – denn die Unternehmerin stattete ihrem Friseur einen Besuch ab: Paris präsentierte nun im Netz das Resultat und entzückte ihre Fans mit einem stylishen Long-Bob!

Die blonde Mode-Ikone konnte wohl nicht lange warten und musste ihren Followern auf Instagram ihren neuen Look zeigen. Mit den nun schulterlangen Haaren posierte Paris megastolz und selbstbewusst vor der Kamera und begeisterte ihre Community mit dem Endergebnis. "Ich liebe es", "Der Schnitt sieht so gut an dir aus" und "Ich bin besessen von dem Look", lauteten nur drei der unzähligen Kommentare unter dem Beitrag. Sie selbst wirkte ebenfalls total zufrieden mit der Frisur zu sein.

Paris ist nicht die Einzige, die nun ihre Abonnenten mit einer neuen Friese überraschte. Auch die Sängerin Billie Eilish (19) verabschiedete sich jüngst von ihrem Markenzeichen – ihrer schwarz und neongrünen Mähne. Diese erstrahlt nämlich jetzt in einem warmen Blondton. Mit ihrem Pic im Netz brach die "Bad Guy"-Interpretin sogar einen Social-Media-Rekord!

Anzeige

Instagram / parishilton Paris Hilton, It-Girl

Anzeige

Getty Images Paris Hilton, Unternehmerin

Anzeige

Instagram / billieeilish Billie Eilish

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de