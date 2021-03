Jessica Schröder (26) gibt ein Schwangerschafts-Update! Seit September 2019 ist die einstige Bachelor-Kandidatin inzwischen mit dem ehemaligen Bachelorette-Teilnehmer Niklas Schröder (32) verheiratet. Anfang März verkündeten die zwei Turteltauben die freudige Nachricht, dass sie zum ersten Mal Eltern werden. Die Übelkeit macht der werdenden Mama momentan allerdings ziemlich zu schaffen. Nun spricht Jessica im Promiflash-Interview ganz offen über die Nebeneffekte ihrer Schwangerschaft!

"Durch die Übelkeit habe ich drei oder vier Kilo abgenommen", verrät die 26-Jährige jetzt im Gespräch mit Promiflash. Dies liege vor allem an den komischen Essgewohnheiten, die die Beauty seit ihrer Schwangerschaft entwickelt habe: Sie stehe manchmal vor dem Kühlschrank und wisse nicht, worauf sie Hunger habe. Sobald sie sich dann für eine Mahlzeit entschieden habe, habe sie aber oftmals keinen Appetit mehr darauf. Dieses Verhalten sei für Jessi jedoch sehr unüblich, denn sie habe früher manchmal mehr gegessen als ihr Mann. "Aber man sagt ja auch, der Bauch fängt erst ab dem fünften Monat so richtig an zu wachsen", erklärt die Influencerin.

Nik hingegen habe schon einiges zugenommen, seitdem seine Frau in anderen Umständen ist. "Das werde ich aber auch wieder los, wenn ich will", zeigt sich der einstige Bachelor in Paradise-Kandidat optimistisch. Und auch seine Liebste sehe darin keinen Grund zur Sorge: "Man sagt ja auch, die Väter werden mit-schwanger."

Anzeige

Anton Spreemann Jessi und Niklas Schröder

Anzeige

Anton Spreemann Jessica Schröders Babybauch

Anzeige

Instagram / nik_schroeder Jessi und Nik Schröder im Oktober 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de