Kim Kardashian (40) scheint es verdammt ernst zu meinen! Dass die Reality-TV-Bekanntheit Anwältin werden möchte, ist längst kein Geheimnis mehr. Dafür schrieb sich die Beauty schon an einer juristischen Fakultät ein. Mittlerweile ist schon ein Jahr ihres Studiums vergangen und die erste Prüfung stand an: Ein siebenstündiger Test, bei dem 300 Multiple-Choice-Fragen beantwortet werden mussten und rund vier Stunden lange Aufsätze anstanden. Eine Pinkelpause kam währenddessen nicht infrage – doch auch darauf war die angehende Juristin vorbereitet: Kim kaufte sich für das Examen extra Windeln!

Bei der Klausur, die von zu Hause aus geschrieben werden konnte, galten strikte Regeln: Bereits im Voraus musste Kim eine Software auf ihrem PC installieren, wodurch die Verantwortlichen auf ihre Webcam zugreifen und somit beobachten konnten, ob sich Kim von ihrem Platz entfernte. "Ich bin so nervös, dass ich pinkeln muss, also habe ich mir Windeln gekauft. Sobald du aufstehst, bist du durchgefallen. Also werde ich auf meinem Stuhl pinkeln. Ist mir egal!", sagte Kim voller Entschlossenheit in der aktuellen Keeping Up With The Kardashians-Folge.

Um bestens auf den Test vorbereitet zu sein, büffelte Kim teilweise bis zu zehn Stunden am Tag – und das neben ihren üblichen Aufgaben im Alltag wie Babysitting und den Haushalt schmeißen. Die Fans der 40-Jährigen sind von diesen Multitasking-Fähigkeiten begeistert. "Sie ist eine Legende! Sie ist buchstäblich unglaublich", schwärmte beispielsweise ein Nutzer via Twitter.

Getty Images Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Unternehmerin

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihrem Nachwuchs

