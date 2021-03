Sie trug eine ganze Weile ein kleines Geheimnis mit sich herum! Erst vor wenigen Tagen hat Billie Eilish (19) das Internet mit einer krassen Style-Veränderung überrollt: Die Sängerin präsentierte nämlich ihre neue blonde Mähne. Innerhalb kürzester Zeit sammelte sie dafür Millionen Likes. Allerdings hat die "Therefore I Am"-Interpretin diese Frisur doch schon etwas länger, wie sie nun gestand: In einem Clip enthüllt Billie, dass sie fast zwei Monate lang zur Tarnung eine Perücke getragen hatte!

Richtig gehört: Bereits seit einigen Wochen ist die 19-Jährige mit dieser blonden Frise unterwegs – das aber undercover. In einem Clip auf TikTok bringt sie Licht ins Dunkel. Ende Januar hatte die Musikerin ein kurzes Video von sich geteilt, in dem sie sich zeigt. Jetzt, fast zwei Monate später, teilt sie eine beinahe identische Kurzaufnahme – mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass sie kurz an ihrem Haaransatz zuppelt und damit ihr Perücken-Geheimnis lüftet.

Doch wie konnte Billie das vor ihren Fans verheimlichen? Noch bei den Grammy Awards tauchte die Künstlerin mit ihrem Markenzeichen – den grün-schwarzen Haaren – auf. Mit einem lässigen Hut hatte sie aber geschickt ihre Perücke versteckt, sodass niemand etwas ahnen konnte. Seid ihr überrascht, dass Billie so lange eine Perücke trug? Stimmt in der Umfrage ab.

TikTok / billieeilish Billie Eilish, Sängerin

Getty Images Billie Eilish, Musikerin

Getty Images Billie Eilish bei den Grammy Awards 2021

