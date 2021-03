Philipp Stehler (32) ist total verliebt! Und dieses Glücksgefühl teilt der TV-Beau nur allzu gerne mit seinen Fans – auch, wenn die sich erst mal ein bisschen gedulden mussten: Denn erst im Februar machten Philipp und seine Freundin Vanessa Ciomber dem Rätselraten ein Ende. Mit einem süßen Pärchenbild schafften sie Klarheit über ihr Liebesleben. Die Schöne an seiner Seite ist übrigens Model und setzt ihre Kurven gerne sexy in Szene.

Auf ihrem Instagram-Profil zeigt sich Vanessa ihren Followern von allen Seiten – vor allem aber von ihrer attraktiven! Ob im Bikini, in knapper Unterwäsche oder im an der Haut klebenden, nassen Kleid: Die Brünette lässt ihren Traumkörper in allen Lebenslagen in einem guten Licht erscheinen. Ein gutes Zeichen für die frische Beziehung ist aber vor allem, dass zwischen den heißen Fotos auch Platz für witzige Videos vom Hausputz oder dem gemeinsamen Work-out mit Philipp ist.

Philipp wurde einem breiteren Publikum bekannt, als er im Jahr 2015 in der dritten Staffel von Die Bachelorette um die Gunst von Alisa Persch (33) geworben hatte – allerdings ohne Erfolg: Er erhielt im Halbfinale keine Rose und wurde Dritter. Alisas Herz konnte damals der Personal Trainer Patrick Cuninka (30) erobern.

Instagram / vanessaciomber Model Vanessa Ciomber

Instagram / vanessaciomber Vanessa Ciomber Anfang 2021

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler, Fitness-Model

