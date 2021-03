Katharina Eisenblut spricht Klartext! In der gestrigen Folge von DSDS hatte Jurorin Maite Kelly (41) sich die Kandidaten vorgenommen und gegen das Liebespärchen Marvin und Katharina geschossen. Ihrer Meinung nach sei Letztere Schuld daran, dass ihr Freund keine gute Leistung im Recall-Finale erbracht hat. Beide flogen daraufhin raus. Im Netz meldete sich nun die Beschuldigte zu Wort und machte ihre Meinung zu Maite mehr als deutlich!

"Ich bin enttäuscht. Ich finde, du bist eine tolle Sängerin, Maite, aber du bist definitiv keine gute Jurorin und ich kann immer wieder sagen, ganz ehrlich: Deine Kritik war einfach absoluter Bullshit und bei der Meinung bleibe ich auch", machte Katharina ihrer Wut auf ihrem Instagram-Profil Luft. "Das hat nichts mehr mit konstruktiver Kritik zu tun", erklärte sie weiter. Denn Maite habe sie dafür verantwortlich gemacht, dass es bei Marvin nicht gut lief. "Er war vor zwei Tagen noch ein Star. Heute war er so ein Karaokesänger. Und das hast du zugelassen", urteilte sie harsch über ihre Performance.

Auch Marvin äußerte sich bereits auf Social Media zu Maites Spruch: "Es war nicht mein bester Song. Der hat nicht zu mir gepasst, aber wir wählen den ja nicht aus. [...] Dann alles der Katharina in die Schuhe zu schieben – was totaler Schwachsinn ist. Ich hoffe, ihr habt gesehen, dass das totaler Käse war", rechtfertigte er sich und nahm zugleich seine Auserwählte in Schutz.

Thomas Burg / ActionPress Maite Kelly, DSDS-Jurorin

TVNOW / Stefan Gregorowius Katharina Eisenblut und Marvin Ventura, DSDS-Kandidaten 2021

TV NOW/ Stefan Gregorowius Marvin Ventura und Katharina Eisenblut bei DSDS 2021

