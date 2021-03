Maite Kelly (41) schießt erneut gegen Marvin und Katharina! Als Jurorin bei DSDS vertritt die Schlagersängerin stets ihre musikalische Meinung – allerdings nicht immer konstruktiv, findet etwa der einstige Kandidat Patric Wittlinger aka Blanqo. Sie betitelte die Rockröhre Marvin beispielsweise als "Superstar der Pflegerei", weil er sich um die verletzte Katharina gekümmert hatte. Ihrer Meinung nach habe er deswegen auch keine Glanzleistung abliefern können. Im gestrigen Recall-Finale bekamen Marvin und auch Katharina wieder einen heftigen Spruch von Maite gedrückt!

Nach deren Interpretation des Megahits "Time Of My Life" hagelte es Kritik von Maite für das singende Liebespärchen. "Er war vor zwei Tagen noch ein Star. Heute war er so ein Karaokesänger. Und das hast du zugelassen", lautete das harte Urteil der Jurorin. Sie gab Katharina die Schuld an Marvins schlechter Performance und warf ihr vor, ihn in schlechtem Licht dastehen zu lassen. Doch ist ihr Kommentar gerechtfertigt?

Katharinas Community im Netz findet, dass Maite sie zu Unrecht für Marvins misslungenen Auftritt verantwortlich gemacht hatte. "Maite hatte zu hundert Prozent was gegen dich", "Maite sollte sich wirklich schämen" und "Wie Maite sich aufgeführt hat, ging gar nicht", lauteten nur drei der unzähligen Netzkommentare. Was meint ihr – war Maites Kritik fair? Stimmt unten ab!

TVNOW / Stefan Gregorowius Marvin Ventura, DSDS-Kandidat 2021

TVNOW / Stefan Gregorowius Katharina Eisenblut, DSDS-Kandidatin 2021

Thomas Burg / ActionPress Maite Kelly, Sängerin

