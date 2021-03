Das war ein wirklich rührender Moment bei DSDS! In der gestrigen Folge der Gesangsshow fand das große Recall-Finale statt. Somit ist nun endlich bekannt, wer es in die heiß begehrten Liveshows geschafft hat. Obwohl das schrille Talent Shada Ali Runde für Runde mit seinen auffälligen Performances weitergekommen war, hat es schlussendlich nicht für die Top Neun gereicht. Doch Chefjuror Dieter Bohlen (67) hat den Kandidaten offenbar ins Herz geschlossen: Er verabschiedete sich von Shada mit emotionalen Worten!

Nachdem Maite Kelly (41) verkündet hatte, dass für Shada nun die Reise vorbei sei, stand der Poptitan überraschenderweise auf: "Shada, ich will dich noch einmal drücken, ja. Ich finde, dass du wirklich ein toller Typ bist. Du hast mir unglaublich Spaß gemacht. Glaub's mir, ich werde dich nie vergessen", zeigte sich der sonst so harte Dieter von seiner total emotionalen Seite. Der Musikproduzent bewundere Shada für seine ehrliche Art. "Bleib so, wie du bist. Lass dich nicht unterkriegen", schloss er seine gefühlvolle Rede ab.

Dieters Worte dürften nicht nur die Zuschauer vor dem Fernseher berührt haben, sondern auch Shada. Im Netz blickte der nun dankbar auf die gemachte TV-Erfahrung zurück und verdeutlichte seinen Respekt vor der DSDS-Legende: "Er hat mir wieder mein Licht geschenkt, für mich gekämpft und mich fürs Showbusiness komplett abgehärtet." Vielleicht entsteht bei den beiden ja eine vergleichbare "Bromance" wie zwischen Dieter und Menderes (36).

