Michele Morrone (30) hat große Träume! Als Mafia-Boss Massimo Torricelli in dem Erotik-Streifen 365 Tage löste Michele einen regelrechten Hype aus. Doch der Italiener ist nicht nur als Schauspieler supererfolgreich – er begeistert seine Fans auch mit seinen Songs wie "Beautiful" oder "Hard For Me". Aber von welchen musikalischen Meilensteinen träumt Michele? Im Promiflash-Interview schwärmte der Hottie nun von seinem absoluten Traum-Duett...

"Es gibt eine Menge großartige Künstler – zum Beispiel Billie Eilish oder Bebe Rexha. Ihre Musik und ihre Kunst sind extrem schön", betonte Michele gegenüber Promiflash und ergänzte: "Natürlich würde ich gern mit ihnen zusammenarbeiten." Und das könnte tatsächlich sehr spannend werden: Immerhin verschreibt sich der Italiener bei seinen eigenen Songs keinem festen Stil. "Als Fan von Musik habe ich kein liebstes Genre. Ich versuche in meiner Musik immer alles zu geben."

Zwar habe Michele einige Idole, er versuche aber keinesfalls diese nachzuahmen. "Ich versuche, immer ich selbst und originell zu sein, wenn ich Musik mache – mir selbst und meinem Stil treu zu bleiben", stellte der 30-Jährige klar und scherzte dann: "Sonst wäre ich nur ein nächster Elvis."

Instagram / iammichelemorrone Michele Morrone, Model

Getty Images Billie Eilish bei der Oscar-Party der Vanity Fair, 2020

Getty Images Michele Morrone, Schauspieler

