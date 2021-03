Ennesto Monté (46) spricht offen über seine gescheiterte Beziehung zu Danni Büchner (43)! Nur wenige Monate nach ihrem Paar-Outing kamen Krisengerüchte um die Reality-TV-Stars auf. Und tatsächlich – kurze Zeit später bestätigte der Schlagerstar: Danni und er gehen getrennte Wege! Was genau zwischen den beiden vorgefallen ist, bleibt bisher ein Geheimnis. Dafür plaudert Ennesto allerdings jetzt aus, ob Fans auf ein Liebescomeback hoffen können!

Tatsächlich scheint die Antwort auf diese Frage etwas komplizierter zu sein, wie in einem Instagram-Livestream der OK! deutlich wird. "Es passt einfach zwischen uns", erklärt er zwar – doch eine gemeinsame Zukunft könne er sich trotzdem nicht mit seiner Ex vorstellen. "Vor allem wenn es so laufen würde wie bisher. Man hat immer Angst. Man tut sich gegenseitig keinen Gefallen." Dabei beziehe er sich auf die vergangenen Differenzen mit der Goodbye Deutschland-Bekanntheit.

Ennesto betont weiter, dass die Gefühle immer noch vorhanden seien – doch es sei einfach viel zwischen ihnen passiert. "Die haben alle keine Ahnung, was zwischen uns passiert ist", gibt er ganz offen zu. Danni schweigt bisher zu den Aussagen ihres einstigen Partners – ihre Seite der ganzen Geschichte kennen die Fans noch nicht!

Instagram / dannibuechner Ennesto Monté und Daniela Büchner

Instagram / dannibuechner Ennesto Monté und Danni Büchner im Januar 2021

Instagram / dannibuechner Ennesto Monté und Daniela Büchner

