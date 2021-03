Und plötzlich ging es ziemlich zur Sache! Seit Beginn der aktuellen Love Island-Staffel sorgen vor allem Greta und Fynn für reichlich Unterhaltung. Während sich der Single-Boy schon recht früh sicher war, dass er die quirlige 21-Jährige sehr interessant findet, tat sich seine Angebetete damit zunächst schwer. Sie betonte immer wieder, auch noch andere Männer kennenlernen zu wollen – bis sie plötzlich doch feststellen musste, dass der Verkaufsmitarbeiter ihr nicht mehr aus dem Kopf gehen will. Nun hatten sie ein Date in der Privatsuite – und dort wurde es ziemlich heiß...

Fynn und Greta hatten bereits vor einigen Tagen eine heiße Kntusch-Session im Schlafsaal hingelegt – nun konnten die beiden Zweisamkeit in der Privatsuite genießen. Ob da etwa mehr gelaufen ist als heißes Gefummel? Zunächst ging es für die Kuppelshow-Stars in die Badewanne, wo sie erst mal über ihre Gefühle sprachen. Kurz darauf zogen sie ins Bett um, wo Worte schnell zur Nebensache wurde. Es wurde geknutscht und gefummelt, doch was genau unter der Bettdecke abging, bleibt vorerst ihr süßes Geheimnis.

Greta, der es schwerfällt, sich einem anderen zu öffnen, ist überwältigt: "Ich hätte nie gedacht, dass es so krank intensiv ist. Schon nach einem Tag hatte ich das Gefühl, dass ich dir näher bin, als ich es anderen Männern nach einem Monat war." Nach diesem besonderen Abend schlagen die Schmetterlinge in Fynns Bauch ebenfalls Purzelbäume. "Ich fühle mich wohl, wenn sie in meinem Arm liegt. Das ist ein Gefühl von Liebe. Ich fühle mich bei ihr angekommen", schwärmte der 23-Jährige.



"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

Anzeige

RTLZWEI Greta und Fynn bei "Love Island"

Anzeige

RTLZWEI / Paris Tsitsos Fynn und Greta, Couple bei "Love Island" 2021

Anzeige

RTLZWEI Fynn und Greta, Kandidaten bei "Love Island"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de