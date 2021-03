Wieder stößt ein Promi zum The Masked Singer-Rateteam dazu! Kommenden Dienstag ist es endlich so weit: Die beliebte Musikshow geht in die finale Runde! Nachdem Thore Schölermann (36) und Guildo Horn (58) in der vergangenen Woche entlarvt wurden, stehen sich jetzt noch der Dino, der Flamingo, die Schildkröte und der Leopard gegenüber. Neben den Finalisten ist jetzt auch geklärt, wer am Rand der Bühne sitzen wird – und zwar Joko Winterscheidt (42)!

Der TV-Star wird neben Ruth Moschner (44) und Rea Garvey (47) am Tisch des Rateteams sitzen. Gemeinsam wird das Trio über die Identitäten der noch unbekannten Promis rätseln. Diesen Neuzugang für den finalen Abend gibt nun ProSieben bekannt. Der Schauspieler könnte sicher eine große Hilfe sein – schließlich ist er seit Jahren ein fester Bestandteil der deutschen TV-Landschaft und hat in seinen Shows bereits den einen oder anderen Promi begrüßen dürfen.

Tatsächlich wurde Joko auch lange als möglicher Show-Teilnehmer gehandelt. Viele Fans mutmaßten, dass er als Monstronaut über die Bühne hüpfen würde. "Meine Enttäuschung darüber, dass ich nicht der Monstronaut bin, ist nach wie vor riesig. Umso mehr bin ich gespannt, ob ich unter einem der anderen Kostüme stecke", witzelt der Moderator über die Spekulationen.

Anzeige

ProSieben / Willi Weber Der Papagei bei "The Masked Singer"

Anzeige

Instagram / officiallyjoko Joko Winterscheidt im Juli 2020

Anzeige

ProSieben / Willi Weber Thore Schölermann bei "The Masked Singer"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de