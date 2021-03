Love Island bedeutet harte Arbeit! Die beliebte Kuppelshow bietet liebeshungrigen Singles die Möglichkeit, einen neuen Partner zu finden. Nebenher können sie in ihrer wunderschönen Villa eigentlich aber auch Sporteln, Essen, Planschen und sich Sonnen – alles, was bei einem erholsamen Urlaub nicht fehlen darf. Wer aber denkt, dass die Couples dort eine entspannte Zeit haben, liegt falsch! Denn die Ex-Islanderin Sandra Janina plauderte nun gegenüber Promiflash aus, wie durchgetaktet der Alltag auf der Liebesinsel in Wirklichkeit ist!

Entspannt Ausschlafen ist nicht – das bestätigte die Beauty nun im Promiflash-Interview. "Du wurdest geweckt, du hattest ein bis zwei Stunden zum Frühstücken. Dann kam eine Nachricht", erklärte Sandra Janina. Nach dem Mittagessen ging es bereits zur Challenge, welche ihrer Aussage nach "stundenlang" andauerte, gefolgt von den Interviews für die Zuschauer. Bevor sich die Kandidat:innen geschlechtergetrennt für den Abend aufstylten, durften sie sich noch mal eine Kleinigkeit zu sich nehmen. Und das, was im TV wie eine wilde Partynacht aussehe, seien in Wirklichkeit nur zwei Songs gewesen, zu denen die Islander abgehen sollten, schilderte die Influencerin weiter.

Denn dann stand schon die spannende Paarungszeremonie an! Und diese soll ebenfalls eine Ewigkeit gedauert haben. "Ich glaube, um vier oder fünf Uhr morgens ist die abgedreht", berichtete Sandra im Gespräch mit Promiflash und betonte noch einmal: "Du wurdest um acht schon wieder geweckt!"

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

RTL2 Die Kandidaten bei "Love Island"

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina, bekannt aus "Love Island"

RTLZWEI Jana Ina Zarrella und die "Love Island"-Kandidaten, März 2021

