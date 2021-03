Adriano Monaco und Bianca Balintffy sorgen bei Love Island für jede Menge Herzschmerz-Momente! Eigentlich hatte die Sozialversicherungsangestellte schon von Tag eins an nur Augen für den Hottie mit italienischem Charme. Doch als sie dann endlich ein Couple waren, kam die Ernüchterung: Der Student hatte Zweifel, dass er der Richtige für Bianca ist und gab ihr letztendlich einen Korb. Melissa (25) kann nur allzu gut nachempfinden, wie es der Blondine damit geht...

Als die Beauty 2019 selbst auf der Liebesinsel nach ihrem Mr. Right suchte, hatte sie etwas Ähnliches erlebt: Danilo Cristilli (24) hatte sie nach langem Hin und Her endlich zu seiner Couple-Partnerin gemacht, um dann bei der Rückkehr der Granate Dijana Cvijetic (27) zu bemerken, dass sein Herz eben doch einer anderen gehört – klare Parellelen zu dem Drama der diesjährigen Turteltauben. "Ich würde Bianca am liebsten fest fest drücken", erklärte Melissa deshalb bei "Love Island - Aftersun: Der Talk danach". Trotzdem findet sie, dass Adriano die Situation mit Bianca besser gelöst hat. "Er hat eine klare Aussage getroffen. Das gab es bei mir damals nicht und dann habe ich uns kurzerhand entcoupelt", betonte sie weiter.

Und nicht nur das: Die Stuttgarterin hatte sich dann sogar dazu entschlossen, die Kuppelshow freiwillig zu verlassen. Sie befürchtet allerdings, dass Bianca noch immer an Adriano festhält. Ihr Rat an die 23-Jährige: Sie solle nun doch ihrem Ex-Flirt Paco Hrb eine Chance geben.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

Anzeige

RTLZWEI Adriano und Bianca bei "Love Island"

Anzeige

Instagram / melissadamilia Melissa Damilia im Januar 2021

Anzeige

RTL II Bianca und Paco bei "Love Island" 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de