Sie werden so schnell groß! Am 18. Januar 2020 wurden Ashley Graham (33) und ihr Mann Justin Ervin zum ersten Mal Eltern. Das Curvy-Model brachte seinen Sohn Isaac Menelik Giovanni Erwin zur Welt. Inzwischen ist der kleine Sonnenschein bereits über ein Jahr alt. Immer wieder gibt die 33-Jährige private Einblicke im Netz und lässt die Fans an ihrem neuen Mama-Alltag teilhaben. Jetzt teilte sie ganz stolz ein Foto ihrer zwei Liebsten!

Auf ihrem Instagram-Account postete die US-Amerikanerin nun ein Foto von dem jungen Familienglück. Ihr Sohnemann sitzt darauf auf den Schultern seines Vaters. Beide tragen ein Trikot der Brooklyn Nets mit der Nummer 21 und ihrem Nachnamen. Dass Ashley und ihr Mann schon lange Fans des Basketballteams sind, dürfte mittlerweile bekannt sein, denn die zwei Turteltauben wurden in der Vergangenheit schon des Öfteren bei Nets-Spielen gesichtet.

Doch nicht nur die Fans der Influencerin zeigen sich von dem sportlichen Partnerlook von Vater und Sohn begeistert. Unter dem Beitrag finden sich viele positive Reaktionen ihrer Kollegen. Die Skirennläuferin Lindsey Vonn (36) postete beispielsweise mehrere Herzen in den Kommentaren. Und auch Ashleys Schwiegermutter Katie Griffy Ervin freute sich über den Schnappschuss: "Ich liebe das! Mein Sohn mit seinem Sohn."

Instagram / ashleygraham Justin Ervin mit seinem Sohn Isaac Menelik Giovanni

Instagram / ashleygraham Ashley Graham und ihr Mann Justin Ervin

Instagram / ashleygraham Ashley Graham und Ehemann Justin Ervin mit Söhnchen Isaac Menelik Giovanni

