Endlich sind sie zu dritt! Im vergangenen Jahr überraschte Ashley Graham (32) ihre Fans mit einer zuckersüßen Nachricht: Sie und ihr Ehemann Justin Ervin erwarten ihr allererstes gemeinsames Kind. Seitdem hielt die Beauty ihre Community mit ihrer Schwangerreise immer Up-to-date – und konnte nun endlich die freudige Botschaft verkünden: Ashley ist vor wenigen Tagen zum ersten Mal Mama eines Sohnes geworden!

Via Instagram-Story verkündete die 32-Jährige ihr ganzes Glück. "Am Samstag, 18 Uhr, hat sich unser gesamtes Leben komplett verändert. Ich danke euch allen für die Unterstützung und die Liebe während dieser Zeit", schrieb die Neu-Mama in einem kurzen Statement. Den Namen ihres kleinen Jungen hat die Kurven-Schönheit bis jetzt noch nicht verraten.

Erst am vergangenen Donnerstag teilte Ashley noch eine ziemlich heiße Aufnahme von sich und ihrem Babybauch. Splitterfasernackt posierte die Brünette für ihren Gatten und schrieb zu dem Insta-Beitrag über ihren Sohn: "Ich bin außer mir vor lauter Vorfreude, dich endlich kennenzulernen, kleiner Mann."

Instagram / ashleygraham Ashley Graham und Justin Ervin, November 2019

Getty Images Ashley Graham 2019 in New York

Instagram / ashleygraham Ashley Graham, Model

