Die neunte Staffel von Die Höhle der Löwen hat es richtig in sich! Heute Abend ist es endlich so weit: Nach knapp sechsmonatiger Pause kehrt das Vox-Erfolgsformat zurück auf die Fernsehbildschirme. In den zwölf brandneuen Episoden sollen den Löwen Nico Rosberg (35), Dagmar Wöhrl (66), Nils Glagau (45), Judith Williams (48), Georg Kofler (63), Carsten Maschmeyer (61) und Ralf Dümmel (54) wieder Geschäftskonzepte schmackhaft gemacht werden. Auf diese Start-up-Unternehmen können sich die Zuschauer in der Auftaktfolge freuen!

Gleich sechs Mal haben die Businessprofis am Montagabend die Chance, den Traum spannender Jungunternehmer zu fördern oder platzen zu lassen. Wie eine Vox-Pressemail bereits verrät, will unter anderem Lara Schuhwerk ihr Glück bei den Löwen versuchen. Ihre Idee: Sie will mit ihrer Firma Beneto Foods proteinreiche Pasta aus Insektenmehl auf den Markt bringen. Doch nicht nur sie stellt ihre Produktidee vor. Nico, Dagmar, Nils, Judith, Georg, Carsten und Ralf bekommen auch die Möglichkeit, in das Sportgerät Compasstrainer, in die personalisierten Fußeinlagen von GetSteps, in den Toilettenpapierhalter von bideo oder auch in die umweltfreundlichen Verpackungen von Repaq zu investieren. Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit MeDusch, der Firma, die den Fans aus der letzten Staffel bekannt sein dürfte.

Auch die weiteren Folgen dürften spannend werden. So tritt eine echte Marschkapelle auf, Ralf kommt in einer Ausgabe als Westernheld verkleidet ans Set und ein Löwe lässt sich von einer Mücke stechen. Zudem schafft es eine Gründerin nach fünf Jahren endlich in die Sendung und eine andere investiert ihr gesamtes Millionenerbe in ihre Geschäftsidee und präsentiert diese dann in der Sendung.

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Lara Schuhwerk, eine "Die Höhle der Löwen"-Gründerin

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Dr. Georg Kofler bei "Die Höhle der Löwen"

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Ralf Dümmel bei "Die Höhle der Löwen"

