Bald stellen mutige Gründer und Start-ups wieder ihre tollen Ideen vor! Bereits am Ende der letzten Die Höhle der Löwen-Ausgabe im vergangenen Herbst wurde angekündigt: Die neunte Staffel der beliebten Tüftlersendung kommt schon im Frühjahr 2021! Erst vor ein paar Wochen schürte Zuschauerliebling Ralf Dümmel (54) mit einem Foto vom Set die Vorfreude der Fans. Tatsächlich müssen die Zuschauer sich auch gar nicht mehr lange gedulden: Die neuen "Die Höhle der Löwen"-Folgen laufen schon kommenden Monat!

Das bestätigte der Sender VOX jetzt in einer Pressemitteilung: Die neunte "Die Höhle der Löwen"-Staffel läuft am 22. März um 20:15 Uhr an! An der Löwenriege hat sich seit der vergangenen Runde nichts geändert: Nico Rosberg (35), Dagmar Wöhrl (66), Nils Glagau (45), Judith Williams (48), Georg Kofler (63), Carsten Maschmeyer (61) und natürlich Ralf Dümmel werden die Gründer und ihre Ideen genauestens unter die Lupe nehmen – und eventuell das eine oder andere Investment tätigen.

"Unter anderem können sich die Zuschauer auf Jung-Unternehmer aus dem Bereich Sport freuen, die mit innovativen Erfindungen zum Thema Fußball, Boxen, Fahrradfahren und E-Sport vor die Investoren treten", heißt es in dem Statement. Außerdem versuchen einige Start-ups rund um "Verpackung, Badezimmer, Einweggeschirr, Food und Beauty" ihr Glück in der Sendung. Werdet ihr einschalten? Stimmt unten ab!

Anzeige

TVNOW / Bernd-Michael Maurer "Die Höhle der Löwen"-Investorin Dagmar Wöhrl

Anzeige

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Ralf Dümmel bei "Die Höhle der Löwen"

Anzeige

TVNOW / Frank W. Hempel Judith Williams, Nils Glagau und Georg Kofler bei "Die Höhle der Löwen"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de