Nach sechs Wochen Rätselraten ist es bald so weit: Im großen The Masked Singer-Finale werden endlich die übrigen Promi-Identitäten der vierten Staffel enthüllt! Am Dienstagabend können die Schildkröte, der Flamingo, der Leopard und der Dinosaurier auf der Bühne noch mal alles geben – und müssen im Laufe der Sendung dann ihre Maske lüften. Welcher Star wohl unter der Schildkröte zum Vorschein kommt?

Bei kaum einem Kostüm in der "The Masked Singer"-Geschichte haben die Zuschauer sich so schnell festgelegt wie bei dem Piraten-Tierchen, unter dem offensichtlich ein enormes Gesangstalent steckt: Fans wollen ganz klar Modern Talking-Star Thomas Anders (58) an seiner Stimme erkannt haben. Auch im offiziellen Voting des Senders ProSieben liegt der Popsänger seit Showfolge eins vorn – und zwar mit großem Abstand. Doch passen die Indizien überhaupt zu Dieter Bohlens (67) früherer besserer Hälfte?

Zum Mitraten hat Promiflash hier für euch alle bisherigen Schildkröten-Indizien:

- Vollmond

- Dreimaster

- Tauziehen

- Papagei

- Kartenspiel

- Elf Münzen

- Tag 10.220

- Landkarte mit Forest Of No Returns

- Kochender Kessel

- Muschelperle

- Porträt Plappermaul XII.

- Porträt Retro Rudi

- Kompass auf Norden, null Grad

- "Immer kann man seine Besatzung nicht aussuchen."

- “Ich habe die Weltmeere überquert. Wahrlich prachtvolle Beute ist mir ins Netz gegangen."

- "Heute werde ich beweisen, dass es gefährlich ist, die Schildkröte zu affrontieren!"

- "Ich bin der König der Meere! Captain Chaos und seine Crew halten Kurs auf ihr Ziel."

- "Ich liebe die Luft der Freiheit."

- "Mein honorabler Name steht auf vielen Schriften geschrieben."

- Papagei sagt: "Das Einzige, was du liebst, ist die Kombüse."

- "Logbuch der Slow-Turtle II, Tag elf: Erfolgreiches Seemanöver absolviert. Die Sturmflut durchquert. Auf der Brücke herrscht Siegesstimmung."

- Papagei sagt: "Gar nichts hast du! Außer aus dem letzten Loch gepfiffen!"

- "Schluss damit! Gebühre deinem Kapitän endlich ehrenwerten Respekt!"

- "Da wo ich war, musst du erst mal… Ach egal! Am liebsten würde ich dich von Bord schicken! Aber meine Galanterie verbietet es mir."

- "Ich habe vor sieben Monden die Insel der Tugend erobert und das in einem vortrefflichen Tempo."

- "Kein Weg ist zu weit für eine Schildkröte wie mich."

- Papagei sagt: "Seemannsgarn. Du hast das Schiff angeheuert und bist eingeschlafen!"

- "Pass auf, du kommst gleich in die Suppe! Ich hatte bereits die prächtigsten Fische im Netz! Ich bin bloßfüßig durch viele Stürme gesegelt und bis hier gekommen. Es verleitet mich, noch weiter zu reisen und jetzt werde ich die 'The Masked Singer'-Bühne entern!"

- "Mein neuer Heimathafen ist jetzt die 'The Masked Singer'-Bühne. Sie weckt gewisse Erinnerungen in mir an die guten alten Zeiten! Die Sturmflut konnte uns nicht aufhalten. Meine ehrenwerte Crew folgte mir bis ans Ende der Welt. Uns war kein Weg zu weit. Wir gingen erhobenen Hauptes als Sieger hervor!"

- "Es gibt 1.000 gute Gründe, jetzt auf Kurs zu bleiben. Jetzt gilt es, ein neues Wagnis zu riskieren und volle Breitseite abzufeuern."

- "Ich bin wahrlich aus einem weiteren Abenteuer bei ‘The Masked Singer’ siegreich hervorgegangen."

- "Gewisslich steht mein größter Schachzug bevor. Wir sind auf Goldkurs!"

- Papagei: "Aye, Captain, du bist wieder der Alte. Auf zum Gold! Wie damals!"

- "Wie in jenen Tagen, als wir uns kennengelernt haben. Wir schreiben das Jahr 712. Es waren wirklich verfluchte Zeiten. Auf der Suche nach der Schatzinsel segelten wir mit voller Fahrt über die Weltmeere."

- "Lange Schatten am Horizont wiesen uns den Weg. Ein gutes Omen! Das Gold vor Augen hatten sich Männer des Königs im Morgenrot gegen uns verbündet. Und wir gingen ins Netz unserer Widersacher. Sabotage!"

- Papagei: "Und wer war der Held dieser Geschichte?" – "Wie du willst, Kumpel! Ich stehe auf ewig in deiner Schuld. Dank dir sind wir wieder frei wie der Wind. Gemeinsam nehmen wir erneut Kurs auf die ‘The Masked Singer Bühne’."

- "Ich sage euch, auf meinen langen Reisen lauern überall Versuchungen. Da muss man stark bleiben. Einmal musste ich mich am Mast festbinden. Ah, nein, das war ja jemand anderes."

- "In jedem Hafen wartet auf dich das Seemannsgarn. Seemannsbraut bleibt nur die tiefblaue See und nur ihr kann ein Seemann treu sein."

- "Ich hätte mir wahrlich nie vorstellen können, das ich den goldenen Pokal jemals obsiege."

- Papagei: "Wohl besser gesagt, wir!" – "Nun gut, dann ist es eben so, wie Muttermuschel es niedergeschrieben hat: Hinter jedem erfolgreichen Seefahrer steht ein erfolgreicher Papagei."

- Insider Muttermuschel: "Hört mal zu, ihr Halunken: Es ist wie damals. Kaum die Kombüsen geöffnet, hast du klar Schiff gemacht. Dein Kommando: 'Anker los und volle Fahrt voraus!' Mein Piratensohn, ich habe dich auf viele deiner Reisen begleitet, doch du wolltest vogelfrei sein, hast das Abenteuer bis in alle Ewigkeit gesucht. Wie bereits dein ehrenwerter Vater hast du eine Crew gechartert, Schlachten geschlagen und ehrenhafte Titel errungen. Mein Junge, die Sorge um dich war groß. Doch dein Kompass hat dich immer sicher begleitet!"

ProSieben/Willi Weber Die "The Masked Singer"-Schildkröte

action press/CLEMENS BILAN /POOL Thomas Anders, Pop- und Schlagersänger

ProSieben / Willi Weber Die Schildkröte bei "The Masked Singer"

