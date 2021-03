Chryssanthi Kavazi (32) plaudert pikante Details über ihre letzten Tage als unverheiratete Frau aus. 2018 hatte die GZSZ-Darstellerin ihrem Mann Tom Beck (43) das Jawort gegeben. Kurz vor der Hochzeit hatte sie auf Mallorca ihren Junggesellinnen-Abschied gefeiert. Auf Social Media hatte sie damals zwar ein paar Bilder von dem Wochenende gepostet – wie wild es aber wirklich zuging, verrieten sie und ihre BFF Valentina Pahde (26) allerdings erst jetzt: Chrissa bekam sogar einen sexy Stripper.

Im "GZSZ-Podcast" erinnerte sich die 31-Jährige jetzt an ihre Bachelorette-Party zurück und schwärmte in den höchsten Tönen von Valentinas Einsatz. Der hatte sie nämlich schon lange vor dem Wochenende anvertraut, dass sie eine freizügige Tanzeinlage von einem Mann an ihrem JGA nicht schlecht finden würde. Gesagt, getan. Auf Mallorca angekommen, erfüllte die Blondine ihrer Freundin diesen Wunsch. "Dann haben wir online einen Stripper ausgesucht, der auch noch Zeus hieß und dann wurde Chrissa verhaftet...", lachte die GZSZ-Beauty.

Und offenbar landete sie damit einen echten Volltreffer, denn Chrissa denkt gerne an diesen Moment zurück: "Der Zeus kam als Polizist und hat an unsere Hotelzimmertür geklopft..." Zwar habe sie sich auch ein bisschen geschämt. Aber der Spaßfaktor hat wohl letztendlich überwogen – und zwar für alle 20 Frauen, die mit ihr ihre letzten Tage vor der Hochzeit zelebriert hatten.

Instagram / chriss_cross Gamze Senol, Chryssanthi Kavazi und Valentina Pahde auf Mallorca

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi, Schauspielerin

Instagram / valentinapahde Chryssanthi Kavazi und Valentina Pahde

