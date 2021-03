Jennifer Hof (29) hat ihren Traummann gefunden! Im Jahr 2008 gewann die gebürtige Hessin die dritte Staffel von Germany's next Topmodel, doch dem Laufsteg kehrte die Schönheit bald darauf den Rücken. Die Steuerfachangestellte kümmerte sich um ihre Familienplanung und brachte zwei Töchter auf die Welt. Jetzt verriet Jennifer im Promiflash-Interview, dass sie ihr drittes Kind erwartet und glücklicher nicht sein könnte – auch wegen ihres Mannes...

Im vergangenen Jahr im August haben Jennifer und ihr Partner nach fünf Jahren Beziehung geheiratet, plauderte das Model im Promiflash-Interview aus. "Als ich mit meinem Mann zusammengekommen bin, war mir klar: Das wird mein Mann", schwärmte die baldige Dreifach-Mama von ihrem Liebsten. Dass aus ihrer Liebe eine Ehe und eine Familie wurde, änderte bis heute nichts an ihrer Beziehung. "Wir sind füreinander da und füreinander bestimmt", betonte Jennifer.

Doch wie haben sich Jennifer und ihr Schatz kennengelernt? "Es war wohl so, dass er mich in einer Agentur gesehen hat – er hat auch mal gemodelt – und wollte meine Nummer bekommen, hat die aber nie bekommen", erklärte sie. Daraufhin habe ihr Partner sie bei Facebook gefunden. "Aber ich habe mich nie getraut, mich mit ihm zu treffen, weil mich seine Bilder einfach umgehauen haben. Es war so ein richtiger Crush für mich. Ich dachte, es kann nicht real sein", begründete Jennifer ihre Unsicherheit. Glücklicherweise kam es dann aber doch zu einem Treffen...

Anzeige

Instagram / jennifer_hof_model Ex-GNTM-Siegerin Jennifer Hof

Anzeige

Instagram / jennifer_hof_model Jennifer Hof und ihr Partner, Mai 2020

Anzeige

Getty Images Jennifer Hof, Lena Gercke und Barbara Meier in Köln, Oktober 2008

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de