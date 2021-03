Für Kathi steht das Sieger-Couple der diesjährigen Love Island-Staffel bereits fest! Eigentlich hatte die Blondine selbst gehofft, ihr Glück auf der Liebesinsel zu finden, doch diese Pläne wurden von den Zuschauern durchkreuzt: Die Single-Lady wurde gemeinsam mit Breno aus der Villa gewählt. Im Gespräch mit Promiflash warf sie jetzt von Außen noch einmal einen Blick auf die Paare der Kuppelshow und verriet: Für sie gelten Fynn und Greta als klare Favoriten!

Obwohl auch Kathi bei ihrem Einzug in die Villa ihr Interesse an Fynn klargemacht hatte, räumte sie nun im exklusiven Promiflash-Interview ein: "Wenn Fynn und Greta bis ins Finale kommen, dann gewinnen sie das Ding. Da bin ich mir sicher." In ihren Augen hat das Paar bisher die größte Entwicklung hinter sich – insbesondere Greta. "Sie hat sich schon so sehr geöffnet", erzählte die Kölnerin. Nach allem, was das Paar bereits miteinander durchmachen musste, ist sich die Beauty sicher, dass sie den Sieg nach Hause holen werden.

Ein anderes Paar, in dem Kathi durchaus Potenzial sieht, bilden Dennis und Nicole. "Die beiden sind erwachsen und nicht mehr so naiv", lautete der Eindruck der 21-Jährigen. Dass bei den Zweien etwas Festes entstehen könnte, hält sie für realistisch.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

Anzeige

RTLZWEI "Love Island"-Kandidatin Kathi nach ihrem Einzug

Anzeige

RTLZWEI / Paris Tsitsos Fynn und Greta, Couple bei "Love Island" 2021

Anzeige

RTLZWEI / Paris Tsitsos Dennis und Nicole, "Love Island"-Teilnehmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de