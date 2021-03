Pippa Middleton (37) zeigt sich mit ihrem Baby! Nachdem in den vergangenen Wochen bereits spekuliert worden war, ob die Schwester von Herzogin Kate (39) wieder Nachwuchs erwartet, machte Anfang der vergangenen Woche dann eine süße Nachricht die Runde: Sie und ihr Mann Spencer Matthews (32) sind fortan nicht nur stolze Eltern von ihrem Sohn Arthur (2) – sie dürfen auch endlich ihre Tochter Grace in den Armen halten. Nun machte die stolze Zweifach-Mama mit ihrem Nesthäkchen zum ersten Mal eine kleine Spazierfahrt...

Paparazzi erwischten Pippa am vergangenen Montag mit einem Kinderwagen in London. Bei dem Ausflug präsentierte sie sich gewohnt stylish: Die 37-Jährige kombinierte einen Trenchcoat mit einem gemusterten Midi-Kleid. Zu dem trug sie weiße Sneaker und rundete ihren Look mit einer dunklen Sonnenbrille ab. Wie sehr sie die Zeit mit ihrer kleinen Grace an der frischen Luft genoss, war ihrem Gesicht deutlich abzulesen: Sie grinst auf den Bildern nämlich bis über beide Ohren.

Über den Familienzuwachs freut sich nicht nur Pippa total, sondern auch ihre Schwester. Wie ein Insider gegenüber dem Magazin Hello! verriet, sind Kate und ihr Mann Prinz William (38) wegen der frohen Botschaft ganz aus dem Häuschen: "Der Herzog und die Herzogin sind absolut überglücklich über die erfreulichen Nachrichten!"

Getty Images Spencer Matthews und Pippa Middleton an ihrem Hochzeitstag

Getty Images Pippa Middleton, Schwester von Herzogin Kate

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate

