Süßer Familienausflug! Vor einigen Tagen weihte Emily Ratajkowski (29) ihre Fans endlich in ihr süßes Geheimnis ein: Sie ist zum ersten Mal Mama geworden. Zudem verriet das Model auch erste Details. Ihr Sohnemann erblickte am 8. März das Licht der Welt und hört auf den besonderen Namen Sylvester Apollo Bear. Nun wurde das Mutter-Sohn-Duo auch erstmals zusammen in der Öffentlichkeit gesichtet!

Nachdem Emily den Kleinen den Fans im Netz bereits vorgestellt hat, machten sie jetzt gemeinsam New York City unsicher. Doch die 29-Jährige war nicht allein mit ihrem Knirps unterwegs. Die beiden wurden von Emilys Ehemann Sebastian Bear-McClard (33) und dem Familienhund begleitet. Baby Sylvester bekam gar nicht mit, dass die Paparazzi versuchten, ihn abzulichten. Er lag gut geschützt in seinem Kinderwagen und ließ sich von dem Blitzlichtgewitter offenbar nicht aus der Ruhe bringen.

Emily setzte für den Spaziergang auf einen lässigen Look und machte in ihrer Jeans und einem sportlichen Blazer eine richtig gute Figur. Dass die Beauty kurz nach der Geburt ihres ersten Kindes schon wieder top in Form ist, bewies sie bereits vor wenigen Tagen. Sie teilte eine Aufnahme ihres After-Baby-Bodys, auf der ihr Bauch wieder superflach ist.

Emily Ratajkowski mit Baby Sylvester in New York

Emily Ratajkowski mit Baby Sylvester in New York

Emily Ratajkowski im März 2021

