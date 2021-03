Die Geschichte des Compasstrainers ging am Ende doch noch anders aus! Gestern Abend wagte sich Devran Sezek mit seinem Start-up in Die Höhle der Löwen: Sein Compasstrainer soll Kindern beim Fußball das Erlernen von Schusstechniken erleichtern. Fußballexperte Nils Glagau (45) zeigte sich direkt begeistert und machte einen Deal mit Devran: 150.000 Euro für 30 Prozent der Unternehmensanteile. Beide Seiten wirkten sehr zufrieden mit der Vereinbarung. Doch wie der Gründer jetzt Promiflash verriet, ist der Deal nach der Sendung geplatzt!

Promiflash hat im Anschluss an die Dreharbeiten bei Devran nachgehakt, wie die Zusammenarbeit mit Nils so läuft – seine überraschende Antwort: "Auch wenn es nach der Aufzeichnung dann nicht ganz mit dem Deal geklappt hat, bin ich mit Nils und seinem gesamten Team mehr als zufrieden." Was genau vorgefallen ist, erklärt der gelernte Maler- und Lackierermeister nicht. Aber Nils und Devran haben offenbar eine Weile zusammengearbeitet, bevor sie getrennte Wege gegangen sind.

"Durch die Zusammenarbeit konnte eine weitere Komponente optimiert werden!", schwärmt der Tüftler von dem Orthomol-Chef und stellt klar: "Ich bin dankbar für die Teilnahme, denn allein dadurch konnte ich mich persönlich, aber vor allem auch als Unternehmer weiterentwickeln." Seid ihr überrascht, dass der Compasstrainer-Deal geplatzt ist? Stimmt ab!

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Nils Glagau bei "Die Höhle der Löwen"

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Devran Sezek bei "Die Höhle der Löwen"

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Devran Sezek und Ralf Dümmel bei "Die Höhle der Löwen"

