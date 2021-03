Wird sich dieser The Masked Singer-Charakter den Sieg sichern? Heute Abend treten die maskierten Promi-Sänger ein letztes Mal gegeneinander an. Im großen Finale der Rateshow werden die verbliebenen vier Kandidaten ihre Masken lüften. Noch sind der Dinosaurier, die Schildkröte, der Flamingo und der Leopard im Rennen. Aber wer wird am Ende die begehrte "The Masked Singer"-Trophäe gewinnen? Einer Promiflash-Umfrage zufolge könnte es eine knappe Entscheidung werden.

Die Promiflash-Leser sahen bei einer Umfrage nämlich gleich zwei Kandidaten ganz vorne. Der Dinosaurier belegt zwar mit 565 von insgesamt 1.674 Stimmen (Stand: 23.03.; 14:10 Uhr) den ersten Platz, der Leopard ist ihm mit immerhin noch 522 Stimmen allerdings dicht auf den Fersen. Eng könnte es heute Abend dagegen für die Schildkröte und den Flamingo werden. Der Schildkröte gaben nur noch 348 Leser ihre Stimme, wodurch das Piratenreptil bloß auf dem dritten Platz landet. Noch weniger Fans konnte nur der Flamingo für sich begeistern. Mit gerade einmal 239 Stimmen reichte es nicht mehr für einen Platz auf dem Siegertreppchen.

Doch heute Abend geht es nicht nur um die Frage, welche "The Masked Singer"-Figur die Show als Sieger verlassen wird. Auch die Identitäten der kostümierten Stars sind noch nicht geklärt. Das ist natürlich wieder Aufgabe des Rateteams rund um Ruth Moschner (44) und Rea Garvey (47), das dieses Mal von Joko Winterscheidt (42) unterstützt wird.

Anzeige

ProSieben / Willi Weber Der Leopard bei "The Masked Singer"

Anzeige

ProSieben / Willi Weber Die Schildkröte bei "The Masked Singer"

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Der Flamingo von "The Masked Singer" 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de