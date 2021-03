Wird Herzogin Kate (39) sich womöglich bald gegen Herzogin Meghans (39) Anschuldigungen wehren? Die Frau von Prinz Harry (36) behauptete in ihrem Enthüllungsinterview mit Oprah Winfrey (33), ihre Schwägerin hätte sie kurz vor ihrer Hochzeit zum Weinen gebracht. Zuvor kursierte das Gerücht, es sei andersherum gewesen. Angeblich soll Kate diese Darstellung aber ganz und gar nicht gefallen – deshalb soll sie planen, sich dazu in naher Zukunft öffentlich zu äußern!

Gegenüber The Express verriet ein Insider aus dem Palast, dass Kate die Dinge richtigstellen wollen würde: "Für Kate ist das etwas Persönliches." Eigentlich entspricht das aber nicht der Vorgehensweise des Palastes – ein öffentlicher Schlagabtausch wäre nämlich ein absolutes No-Go. Dennoch sei die Brünette stark versucht, die Dinge aus ihrer Sicht zu schildern. "Sie wurde innerhalb von zehn Minuten nach Meghans Interview in diese Sache hineingezogen und war nicht in der Lage, sich zu wehren", fuhr die Quelle fort.

Angeblich soll Kate nicht das einzige Mitglied der royalen Familie sein, welchem eine Stellungnahme auf der Zunge brennt. Auch Prinz Charles (72) soll es laut The Sun wichtig sein, zu Wort zu kommen – bislang äußerte er sich allerdings nicht und fügte dem gemeinsamen Statement des Königshauses nichts hinzu.

Anzeige

Getty Images Prinz William, Herzogin Kate, Prinz Harry und Herzogin Meghan

Anzeige

London News Pictures via ZUMA / ActionPress Herzogin Kate und Herzogin Meghan in Wimbledon

Anzeige

Getty Images Prinz Charles, 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de