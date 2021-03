Hat die Liebe bei Mimi und Niko eine Chance? Die diesjährige Bachelor-Staffel endete in der vergangenen Woche mit einem hochdramatischen Finale: Der Rosenverteiler startete eine große Rückholaktion und tauschte die zuvor abservierte Michèle de Roos gegen Finalistin Stephie Stark ein. Trotzdem war die Kölnerin letztlich nicht die Dame, die sein Herz erobern konnte. Der 30-Jährige überreichte Favoritin Michelle “Mimi” Gwozdz die letzte Rose. Starten die beiden nun in eine gemeinsame Zukunft?

Obwohl die Immobilienfachwirtin lange als Anwärterin Nummer eins auf den Kuppelshow-Sieg galt, waren die Fans zuletzt mehr als skeptisch, ob es zwischen ihr und dem 30-Jährigen wirklich funktionieren könnte. Der Grund liegt vor allem darin, dass Nikos Entscheidungen in den vergangenen Folgen mit großer Vorsicht zu genießen waren. Offenbar weiß der Vater einer Tochter nicht so richtig, wie er seine Gefühle einordnen kann. "Der Bachelor weiß nicht, was er will", lautete beispielsweise ein Fan-Urteil auf Instagram. Wird der Osnabrücker also am Ende längerfristig zu Mimi stehen – oder seine finale Entscheidung doch bereuen?

Mimi zumindest schien kurz nach dem Finale mehr als glücklich zu sein. "Es hat sich einfach angefühlt wie 'angekommen sein'. Dass sich die ganze Reise, das Gefühlschaos und die emotionalen Momente gelohnt haben!", schwärmte sie gegenüber Promiflash. Ob die beiden aber tatsächlich noch ein Paar sind, stellt sich erst in der heiß ersehnten Wiedersehensfolge heraus. Was glaubt ihr – sind Niko und Mimi noch zusammen? Stimmt in der Umfrage ab.

