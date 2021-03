So haben sich die DSDS-Fans Dieter Bohlens (67) Ausstieg nicht vorgestellt! Bereits vor gut zwei Wochen war bekannt geworden, dass der 67-Jährige in den künftigen Staffeln nicht mehr am Jurypult sitzen wird. Doch damit nicht genug: Denn wie RTL nun erklärte, wird das Show-Urgestein schon in den Liveshows fehlen, angeblich aus gesundheitlichen Gründen. Die Zuschauer können sich also nicht gebührend von Dieter verabschieden – dabei war doch eigentlich ein Mega-Showdown geplant!

Das erklärte jetzt zumindest ein Mitarbeiter des Senders gegenüber Bild: "Diese Entscheidung kam total spontan, am Dienstag wurde der Ablauf für beide Shows noch mit ihm geplant. Das wirft jetzt alles durcheinander!" Laut der Quelle sei im Finale der Sendung am 3. April eigentlich ein fulminanter Abschied von dem Produzenten vorgesehen gewesen – inklusive eines gemeinsamen Auftritts mit ehemaligen DSDS-Stars, darunter Alexander Klaws (37) – dem ersten Sieger der Show.

Was genau zu der plötzlichen "krankheitsbedingten" Absage des gebürtigen Niedersachsen geführt hat, ist nicht bekannt. Maite Kelly (41) und Mike Singer (21) sollen die Halbfinalisten und Finalisten als Duo beraten und bewerten – sofern nicht noch ein Experte einspringt. Laut eines RTL-Sprechers soll über diese Möglichkeit noch verhandelt werden.

TVNOW / Stefan Gregorowius Mike Singer, Maite Kelly und Dieter Bohlen

TVNOW / Stefan Gregorowius Mike Singer, Maite Kelly und Dieter Bohlen auf Mykonos

TVNOW / Stefan Gregorowius Alexander Klaws und Dieter Bohlen bei DSDS

Denkt ihr, dass die Liveshows auch ohne Dieter unterhaltsam werden? Definitiv! Nein, das wird ein Reinfall! Abstimmen Ergebnis anzeigen



