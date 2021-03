Nächste Baby-Überraschung aus dem Bachelor-Kosmos! Nach Jessica Paszka (30), Evanthia Benetatou (28), Jessica Neufeld (26) und Yeliz Koc (27) scheint jetzt die nächste ehemalige Rosen-Lady schwanger zu sein: Janine Christin Wallat (25). Sie hatte an der Staffel von Daniel Völz (36) teilgenommen. Vor Kurzem war bereits über eine mögliche Schwangerschaft der ehemaligen Bachelor in Paradise-Teilnehmerin spekuliert worden. Wie Promiflash nun erfahren hat, ist Janine tatsächlich schwanger – das zeigt auch eine aktuelle Paparazzi-Aufnahme der TV-Beauty.

Janine wurde jetzt von einem Fan in der Nähe ihres Arbeitsplatzes erwischt – die Friseurin hält ihren wachsenden Babybauch in den Händen. In ihrem Beruf muss sie stets schwarz gekleidet sein, und auf dem Bild kann man auch ihr Namensschild erkennen. Der Fotograf verriet gegenüber Promiflash: "Janine Christin ist definitiv schwanger. Ich würde sagen, dass sie gerade erst ins zweite Trimester gekommen ist." Erst an Weihnachten hatte die Norderstedterin offenbart, dass sie in einer neuen Beziehung sei. Scheint so, als würde diese Beziehung auf der Überholspur laufen.

Die Rosen-Mädels erleben dieses Jahr einen echten Babyboom. So sind Michelle Schellhaas (25), Lina Kolodochka, Julia Prokopy (25) und Kristina Yantsen innerhalb der letzten zwei Jahre zum ersten Mal Mama geworden. Inci Elena Sencer (27) hat bereits zwei Töchter bekommen.

Anzeige

Instagram / janine_christin_wallat Janine Christin Wallat, TV-Darstellerin

Anzeige

privat Janine Christin Wallat

Anzeige

Instagram / janine_christin_wallat Janine Christin Wallat, TV-Darstellerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de