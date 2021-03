Hat Adriano Monaco etwa einen Masterplan? Der Student und aktuelle Kandidat der Kuppelshow Love Island ist momentan der absolute Drama-Garant in der Sendung. Er sorgte für jede Menge Chaos, als er sich erst von Bianca Balintffy entcoupelte, ihr und Paco Hrb seinen Segen gab, dann aber der Rheinbergerin Vorwürfe machte, weil sie sich auf den Flirt eingelassen hatte. Sein einstiger Mitstreiter Francesco Gi sprach nun mit Promiflash über Adrianos Verhalten und verrät: Dafür wird der Münchener seine Zeit auf der Liebesinsel nun nutzen.

Was denkt der Ex-Islander hat Adriano vor, jetzt, da er Single ist? "Was er dort noch sucht, ist, glaube ich, noch jedem zur Seite zu stehen und gute Ratschläge mitzugeben", plauderte Francesco im Promiflash-Interview aus. Der Remscheider ist überzeugt, dass es bei Adriano und Bianca einfach nur nicht gefunkt habe, er am Ende aber trotzdem nicht alleine bleiben werde, da "Professor Doktor Love ein Wahnsinnstyp" sei.

Sein Favorit ist Adriano allerdings nicht. Für ihn haben Dennis und Nicole das meiste Potenzial als Paar. "Gefolgt von Greta und Fynn. Und wir dürfen auch Amadu und Julia nicht vergessen, die sind auch auf einem sehr guten Weg, sich zu verbinden", fügte der Zerspanungsmechaniker hinzu.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

