Die Love Island-Reise ist für Francesco, Angelina und Liza vorbei! In dem Kuppel-TV-Format stand in der vergangenen Folge gleich ein Triple-Exit an: Für drei Islander ist der Traum von der großen Liebe auf "Love Island" geplatzt: Die Kandidaten stimmten dafür ab, dass Francesco, Angelina und Liza ihre Koffer packen müssen. Wie geht es den "Love Island"-Singles nach ihrem Exit? Promiflash fragte bei Francesco, Angelina und Liza nach!

"Die Enttäuschung ist nicht so groß. Ich hatte eine schöne und interessante Zeit", versuchte Francesco im Promiflash-Interview positiv zu bleiben. Vor allem freue sich der gebürtige Italiener darüber, dass er "sehr viele nette Menschen" kennenlernen durfte. Auch Angelinas Enttäuschung über ihren Exit fällt nicht sonderlich groß aus. Den Mann, den sie in der Villa am interessantesten fand, war ohnehin nicht mehr auf "Love Island". "Ich habe direkt am Anfang wen kennengelernt, bei dem es eventuell gefunkt hat – den Breno. Mal sehen, ob wir in Kontakt bleiben, ob wir uns noch mal sehen", zeigte sich die Soldatin zuversichtlich.

Im Gegensatz zu Francesco und Angelina ist Granate Liza sehr traurig über ihre kurze Zeit auf der Liebesinsel. Ihre Enttäuschung auf einer Skala von eins bis zehn? "Es wäre eine Elf", zeigte sich die Beauty gegenüber Promiflash geknickt. "Ich hatte wirklich nur einen Tag und ich konnte nicht meine ganze Persönlichkeit zeigen!", erklärte Liza ihre Gefühlslage nach dem Exit.

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

Francesco, "Love Island"-Kandidat 2021

Angelina Kireev, "Love Island"-Kandidatin 2021

"Love Island"-Kandidatin Yelyzaveta

