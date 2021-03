Es gibt also wirklich Familienzuwachs im Hause Fleur – allerdings nicht wie erwartet! Vor einigen Tagen filmte sich Georgina Fleur (30) beim Shoppen von Babysachen. Kaum stellte sie diese Aufnahmen online, machten gleich wieder Schwangerschaftsgerüchte die Runde. Schnell klärte die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin auf, dass nicht sie, sondern ihre Schwester Elisabeth Bülowius ein Kind erwartet. Und der Wonneproppen hat jetzt tatsächlich das Licht der Welt erblickt.

Dass Elisabeth Mutter geworden ist, berichtete rtl.de. Dem Beitrag zufolge wurde das Baby bereits am 19. März geboren. Auch das Geschlecht ist schon bekannt: Es ist ein Mädchen! Damit waren es jedoch noch nicht genug Infos, denn der Name der Kleinen ist ebenfalls bekannt. Anna Elaina Georgiana Nanuka heißt die Nichte von Georgina – na, wenn der dritte Name nicht mal eine Anspielung ist!

Ob sich womöglich bald weiterer Nachwuchs anschließen wird? Denn schon seit ein paar Wochen wird spekuliert, ob Georgina selbst bald Mutter wird. Während einer Untersuchung im Rahmen des TV-Formats Promis unter Palmen in Thailand erfuhr die 30-Jährige angeblich von ihrer Schwangerschaft. "Sie konnte nicht an den Dreharbeiten teilnehmen, da sie in der Quarantäne bei einer Routinekontrolle schwanger getestet wurde", erzählte ein Insider Bild.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur in Dubai

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, It-Girl

Getty Images Georgina Fleur, 2014

