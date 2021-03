Ist Georgina Fleur (30) schwanger oder nicht? Seit Tagen kursieren Gerüchte um die Kampf der Realitystars-Kandidatin, die eigentlich auch an der aktuellen Promis unter Palmen-Staffel hätte teilnehmen soll, aber spontan abspringen musste. Viele Fans denken, dass überraschender Kindersegen der Anlass sei und bei einer Routine-Untersuchung für das Format entdeckt wurde. Vor Kurzem sah man Georgina dann sogar beim Babykleidungs-Shopping – doch sind die kleinen Outfits womöglich gar nicht für ihr Baby?

In ihrer Instagram-Story spricht die Beauty erst über das aktuelle Kubi-Drama und erzählt dann, dass sie auch noch gute Neuigkeiten zu verkünden hat: "Das hatte ich noch nicht aufgeklärt, weil ich so mit dem anderem Mist beschäftigt war von anderen Leuten. Ich werde Tante und bin wieder Babysachen shoppen." Klingt ganz danach, als wäre nicht Georgina diejenige, die in anderen Umständen ist, sondern ihre Schwester. Für die kauft der Rotschopf nun Babysachen von teuren Luxusmarken, wie die Story weiter zeigt.

Damit will sie sich womöglich auch von dem jüngsten Vorfall mit ihrem On-Off-Boyfriend Kubilay Özdemir ablenken. Die beiden hatten wieder eine schlimme Auseinandersetzung, aus der der Unternehmer augenscheinlich mit einer blutigen Hand rausging. Im Web schoss Kubi danach ordentlich gegen Georgina.

Anzeige

Getty Images TV-Star Georgina Fleur

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, It-Girl

Anzeige

Instagram, Instagram Georgina Fleur und Kubilay Özdemir

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de