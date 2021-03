Hat Carina Spack (24) sich etwa nicht an die geltenden Verkehrsregeln gehalten? Die ehemalige Bachelor-Kandidatin ist als leidenschaftliche Tierliebhaberin und Reiterin gerne mal auf dem Pferd unterwegs – sollte das aber mal eine Verschnaufpause brauchen, bewegt die Blondine sich allerdings auch mal mit dem Auto fort. Das geht nun scheinbar leider nicht mehr – Carina wurde nämlich vermutlich der Führerschein entzogen!

In einem Q&A auf Instagram fragte Filiz Koc (34), wann sie denn Carinas flauschigen Vierbeiner Mogli kennenlernen darf – daraufhin rutschte der Hunde-Mami raus, dass sie momentan nicht allzu mobil ist: "Er wartet auf dich. Habe leider keinen Führerschein, also musst du kommen." Anscheinend wurde der Beauty der Führerschein entzogen. Näher auf die Geschehnisse eingehen wollte die 24-Jährige aber nicht. Feststeht, dass ihr Gefährt wohl aktuell nicht bewegt wird: Es stehe nämlich "warm, sauber, vollgetankt und trocken in der Garage."

Das wäre aber nicht das erste Mal, dass Carina wegen ihres Fahrstils in Konflikt mit dem Gesetz gerät: Vor zwei Jahren soll der Realitystar nämlich ein anderes Auto gerammt und daraufhin Fahrerflucht begangen haben – laut eigener Aussage sei sie aber unschuldig gewesen.

Anzeige

Instagram / carina_spack Carina Spack, Reality-TV-Teilnehmerin

Anzeige

Instagram / carina_spack Carina Spack im September 2020

Anzeige

Instagram / filiz_koc_rose Filiz Koc, Schwester von Yeliz

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de