Heidi Klum (47) schwebt auf Wolke sieben! Seit 2018 ist die Chefjurorin von Germany's next Topmodel schon mit Tom Kaulitz (31) zusammen. Seit August 2019 ist das Paar inzwischen verheiratet. Regelmäßig versorgt das Model seine Fans mit Einblicken in die Ehe mit dem Gitarristen der Band Tokio Hotel. Jetzt zeigte Heidi erneut, wie glücklich sie mit ihrem Liebsten ist: Im Netz teilte sie ein lustiges Video mit ihrem Tom!

In ihrer Instagram-Story postete die gebürtige Bergisch Gladbacherin nun ein Video, in dem das Paar am Set des Erfolgsformats zu sehen ist. Die zwei Turteltauben tanzen miteinander und wirken dabei sehr vertraut. Während Heidi ihre Follower in einem goldenen Minikleid verzückt, erlaubt sich der 31-Jährige einen kleinen Spaß: Mit einem Gegenstand, der womöglich eine Konfetti-Kanone sein könnte, gibt er ihr einen Klaps auf den Po. Ob die Aufnahme ein Hinweis dafür ist, dass Tom womöglich ebenfalls in der diesjährigen Ausgabe der Show zu sehen sein wird?

Die 47-Jährige gab bereits vor Beginn der 16. Staffel bekannt, dass sie wieder von einigen Gastjuroren tatkräftig unterstützt wird. Dabei zählte sie zwar unter anderem ihren Schwager Bill Kaulitz (31) auf, von ihrem Mann war allerdings noch nicht die Rede. Für Heidis Fans bleibt es also spannend, ob auch ihr Liebster einen Auftritt in dem Format haben wird.

Anzeige

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum im November 2020

Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz beim Angel Ball in New York im Jahr 2019

Anzeige

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum, März 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de