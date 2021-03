Katie Price (42) könnte nun eine ganze Menge Ärger bekommen. Das ehemalige It-Girl hatte sich im vergangenen Sommer während eines Trips in der Türkei beide Knöchel gebrochen. Selbst ein halbes Jahr später hat die Fünffach-Mama noch immer mit den Nachwirkungen zu kämpfen – lange Zeit brauchte sie zum Laufen eine Gehhilfe. Das hielt das einstige Boxenluder angeblich aber nicht davon ab, eine kleine Spritztour mit einem Auto zu machen. Deshalb soll sie jetzt allerdings Stress mit der Justiz bekommen.

Das berichtet nun The Sun. Ein Nachbar von Katie will gesehen haben, dass sie mit dem Wagen ihres Freundes Carl Woods in ihre Einfahrt gefahren ist. Das Schlimme daran ist nicht nur, dass die Britin mit zwei verletzten Beinen Auto gefahren sein soll, sondern auch ohne Führerschein. Der wurde ihr im Oktober 2019 bereits zum sechsten Mal entzogen und eigentlich dürfte sie bis zum 10. April 2021 nicht wieder auf ein Gaspedal treten. "Es war unglaublich riskant von ihr. [Ihre Nachbarn] konnten es nicht glauben, da sie wussten, dass sie ein Fahrverbot hat, also sahen sie es als ihre Pflicht an, die Polizei zu kontaktieren", heißt es.

Die Polizei werde nun die Vorwürfe überprüfen, aber noch keine Schritte gegen Katie einleiten, da es sich "um Hörensagen handelt, weshalb es unverhältnismäßig wäre, weitere Maßnahmen zu ergreifen". Sollten sich die Anschuldigungen gegen die 42-Jährige allerdings als wahr herausstellen, so könnten ihr bis zu sechs Monate Gefängnis und eine Geldstrafe drohen.

Instagram / carljwoods Katie Price und Carl Woods im August 2020

Instagram / katieprice Katie Price, britisches TV-Sternchen

Instagram / katieprice Katie Price, Reality-TV-Star

