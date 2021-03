Yeliz Koc (27) teilt ihren ersten Babybauch-Post! Die Influencerin ist in freudiger Erwartung – sie bekommt mit ihrem Freund Jimi Blue Ochsenknecht (29) ihren ersten Nachwuchs! Mit Schwangerschaftscontent hielt sich die Reality-TV-Bekanntheit bisher zurück, vermutlich vor allem, da sie in den vergangenen Wochen mit starken körperlichen Beschwerden zu kämpfen hatte. Doch nun ist es endlich so weit: Hier präsentiert Yeliz ihre wachsende Babykugel.

Mit einer Hand hält sie auf dem Instagram-Bild ihre Körpermitte, die sie in einem bauchfreien Oberteil und Slip in Szene setzt. "Ich kann es kaum erwarten, dich kennenzulernen", schreibt sie zu der Aufnahme und versieht den Netz-Beitrag mit #babyloading und #stolz. Yeliz' Community ist begeistert – und auch ihre Schwiegermutter in spe, Natascha Ochsenknecht (56), hinterlässt einen Kommentar: "Das wird ein Spaß mit der Gang!"

Dabei spielt die werdende Oma wohl nicht nur auf diesen Ochsenknecht-Nachwuchs an – denn auch ihre Tochter Cheyenne (20) wird bald zum ersten Mal Mutter. Doch bei ihr ist die Schwangerschaft schon um einiges weiter fortgeschritten – sie steht mittlerweile kurz vor der Geburt. Erst heute verriet sie ihren Followern: Sie und ihr Freund Nino freuen sich auf ein Mädchen.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im März 2021

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

Instagram / yelizkoc Familie Ochsenknecht mit Cheyennes Freund und Yeliz Koc

