Ist Lizzo (32) etwa in festen Händen? Mit Songs wie "Truth Hurts", "Boys" oder "Juice" landete die Sängerin in den vergangenen Jahren einen Hit nach dem nächsten. Doch der Erfolg hatte auch Schattenseiten: Wegen ihres Bekanntheitsgrades fiel es Lizzo nach eigenen Angaben eher schwer, einen passenden Partner zu finden – sie verriet, dass es schwierig für sie sei, zu unterscheiden, wer nur an ihrem Ruhm oder wirklich an ihr interessiert ist. Von einem Freund war daher auch bis heute nichts bekannt. Doch jetzt wurde Lizzo plötzlich beim Schmusen mit einem Unbekannten abgelichtet!

Paparazzi-Bilder, die unter anderem The Sun vorliegen, zeigen die 32-Jährige zusammen mit einem Mann, der etwas größer als sie ist und Rastazöpfe trägt. Die beiden befinden sich auf dem Balkon eines Hauses in Malibu und wirken sehr vertraut miteinander: Sie legen nicht nur die Arme umeinander, sondern scheinen sich auf einem Foto sogar zu küssen.

Um Lizzos festen Freund scheint es sich bei dem Unbekannten allerdings nicht zu handeln. Nur kurz nachdem die Aufnahmen mit ihm veröffentlicht wurden, postete die Musikerin auf ihrem Instagram-Account ein Video, zu dem sie in Großbuchstaben "Single" schrieb. Ob es sich dabei tatsächlich um ihren Beziehungsstatus handelt und der Mann vom Balkon nur eine flüchtige Bekanntschaft oder jemand ist, der vielleicht noch ihr Freund werden könnte, verriet sie nicht.

Getty Images Lizzo im Februar 2020

ActionPress Lizzo, Sängerin

ActionPress Lizzo im März 2021 in Los Angeles

