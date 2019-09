Eigentlich ist Lizzo (31) ja kein Neuling im Geschäft mehr. Die Sängerin, Schauspielerin und Songwriterin veröffentlichte bereits 2013 ihr erstes Studioalbum und legte 2015 noch einmal nach. Der ganz große Erfolg kam für die US-Amerikanerin aber erst dieses Jahr mit ihrem dritten Longplayer "Cuz I Love You" – endlich schaffte sie den Durchbruch. Allerdings kommen mit dem großen Erfolg auch Probleme, an die man als Nicht-Promi gar nicht denkt, wie die Kurven-Queen nun verriet!

Lizzo hat nämlich Schwierigkeiten damit, einen Partner zu finden – und den Grund sieht sie in ihrem Bekanntheitsgrad. Es sei mittlerweile nämlich schwer zu erkennen, wer es auf ihren Ruhm abgesehen habe und wer sie als Person attraktiv finde, erklärte sie im Interview mit Entertainment Tonight. "Keiner hat versucht, mich vor all dem Scheiß anzusprechen und wenn du das jetzt versuchst, traue ich dem nicht", so die Musikerin.

"Berühmte Leute connecten mit Millionen von Menschen und jeder ist in sie verliebt. Jeder will dich, jeder möchte dein bester Freund sein, also ist es schwer, bei all dem Bullshit durchzublicken und echte Leute zu finden", erklärt sie die Schwierigkeit für Stars, die große Liebe zu finden. Ihren Beziehungsstatus beschrieb sie wie folgt: “Ich bin eine verdammt einsame B*tch”.

Getty Images Lizzo bei den MTV Video Music Awards 2019 in Newark

Getty Images Lizzo, US-amerikanische Musikerin

Getty Images Sängerin Lizzo bei einem Auftritt in New York City

